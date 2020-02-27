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Spor, Futbol

Antalyaspor ligde ve kupada çıkışını sürdürmek istiyor

Antalyaspor Başkanı Öztürk, "Antalyaspor çıkışını sürdürecek. Fenerbahçe maçına da çok iyi hazırlandık. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor." dedi.

Ayşe Yıldız   | 27.02.2020
Antalyaspor ligde ve kupada çıkışını sürdürmek istiyor Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Antalya

Süper Lig'de 5 maçtır yenilmeyen ve 24. hafta karşılaşmasında 29 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Fraport TAV Antalyaspor'da yakalanan çıkışın sürdürülmesi hedefleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren, ligdeki son 5 karşılaşmasında ise 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak küme düşme hattından çıkıp, 11. sıraya yükselen Antalyaspor, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi yenmek için sahaya çıkacak.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de yakaladıkları yenilmezlik serisini sürdürme hedefinde olduklarını söyledi.

Önlerindeki Fenerbahçe maçını da kazanmayı amaçladıklarını vurgulayan Öztürk, "Antalyaspor çıkışını sürdürecek. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandık. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Takım olarak hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Süper Lig'de kalan maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Gidebildiğimiz kadar gidelim istiyoruz. Güzel bir hava yakaladık. Bu havanın sonuna kadar devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

"İnşallah o kupayı kaldıran taraf biz oluruz"

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Öztürk, "Kupa finalinde Antalyaspor'u görmek istiyoruz. İnşallah o kupayı kaldıran taraf biz oluruz. Güzel bir yere geldik. Buraya kadar gelmişken bırakmak da istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, ara transfer döneminde kadroya dahil ettikleri oyuncuların takıma önemli bir katkı sağladığını da sözlerine ekledi.


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