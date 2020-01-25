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Spor, Futbol

Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın tribün gelirini, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar görenlere ulaştıracak.

Tahsin Küçükkaraca   | 25.01.2020
Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek

Antalya

Antalyaspor Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın tribün gelirini, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar görenlere ulaştıracak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, "1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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