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Spor, Futbol

Antalyaspor evinde Yılport Samsunspor'u 2 golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Bitexen Antalyaspor, evinde Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi.

Süleyman Elçin  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Antalyaspor evinde Yılport Samsunspor'u 2 golle yendi

Antalya

8. dakikada Zeki Yavru'nun uzun pasına hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Dimata'nın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

10. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Larsson'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Saric, topu yerden kale önüne ortaladı. Samsunsporlu savuma oyuncusunun uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşına çarptıktan sonra Jehezkel'in önünde kaldı. Jehezkel'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

18. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Adem Buksa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Jehezkel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'nin eliyle müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0.

33. dakikada orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Saric'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Van de Streek'in sert vuruşunda, top kale direğine çarptıktan sonra auta çıktı.

İlk yarı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

73. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın kale önüne ortasına hareketlenen Dimata'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı Antalyasporlu savunma oyuncusu Güray Vural kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.

85. Yılport Samsunspor ceza sahasındaki karambolün ardından topu önünde bulan Van de Streek'in bekletmeden vuruşunda, top kaleci Szumski'de kaldı.

88. dakikada Fofana'nın köşe vuruşundan ortasına yükselen Schindler'in kafa şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


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