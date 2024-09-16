Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yendi

Antalya
7. dakikada Ali Yavuz Kol'un pasıyl ceza sahasında topla buluşan Maestro'nun şutunda, kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kontrol etti.
18. dakikada sağ kanattan korner atışını kullanan Kaluzinski'nin ortasına iyi yükselen Samudio'nun kafayla vuruşunda kaleci Vedat Karakuş'un parmak ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya gitti.
23. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Vedat topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan bugün vefat eden Antalyaspor'un ilk kadrosunda yer alan Yarkın Böke karşılaşma öncesi anıldı. Stattaki dijital panolara Böke'nin fotoğrafı ile "Seni unutmayacağız Yarkın Böke" yazısı yansıtıldı.
-İkinci yarı
49. dakikada Maestro'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ali Yavuz Kol'un şutunda, top direğe çarpıp dışarıya gitti.
50. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Mert Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Larsson, ceza yayı gerisinden çektiği şık şutta topu sol üst köşede ağlarla buluşturdu.
65. dakikada Bünyamin Balat'ın ceza alanında topla buluşturduğu Yusuf Barası'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
84. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Salih Kavrazlı, takımının sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topu sol üst köşeden filelere gönderdi: 1-1
90+8. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Samudio, ceza sahası sol çaprazdan kafa şutuyla topu kaleci Vedat Karakuş'un sağından ağlara yolladı: 2-1.
Antalyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.
"Samudio'nun kafa golüyle öne geçtik ve bu harika zaferi elde ettik"
Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor karşılaşmasının zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre oyun planı ortaya koyduklarını söyledi.
Mehmet Aurelio, "Larsson'un golüyle 1-0 öne geçtik. Rakip duran toptan beraberliği yakaladı. Bizim için önemli olan son ana kadar pes etmemek oldu. Samudio'nun kafa golüyle öne geçtik ve bu harika zaferi elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.
Süper Lig'in ilk 5 haftasını değerlendiren Aurelio, daha iyi olmaları gerektiğini ifade etti.
Beşiktaş ve Başakşehir'e farklı kaybettiklerini ve bu sonuçlardan memnun olmadıklarını dile getiren Aurelio, "Bunu iyileştirmek istiyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu galibiyet belki de bu sürecin başlangıcı. Bugün iyi bir sonuç elde ettik, iyi sonuçların devam etmesini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis ise basın toplantısına katılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.