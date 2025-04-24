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Spor, Futbol

Antalya'da Mattia Ahmet Minguzzi anısına futbol turnuvası düzenlendi

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anısına futbol turnuvası yapıldı.

Hatice Özdemir Tosun  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Antalya'da Mattia Ahmet Minguzzi anısına futbol turnuvası düzenlendi

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye tarafından Atatürk Parkı'ndaki halı sahada düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası'na farklı yaş gruplarından 12 takım katıldı.

Turnuvada 23 Nisan doğum günü olan ve Kadıköy'de bıçaklanarak yaşamını yitiren Minguzzi için pankart açıldı. Turnuva sonunda da tüm sporculara anı madalyası verildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde küçük yaşta hayattan koparılan Minguzzi'yi de anmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya daima destek verdiklerini aktaran Kocagöz, "Tüm maçlar dostluk maçı çerçevesinde geçti. Çocuklarımızı şiddetten uzak tutmanın en güçlü yöntemlerinden birisi, onlara sporla dolu bir hayat sunmaktır. Öfkeyle değil, anlayışlı olmak ve birlik içinde tutmaktır." ifadelerini kullandı.

Sporcu velisi Naci Gündüzalp, çocuğunun 2 senedir Büyükşehir Belediyesinin futbol okuluna gittiğini belirterek, tüm çocukların spora yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Velilerden Melih Zurnacı da turnuvanın coşkulu bir şekilde geçtiğini anlattı. Bu yılki turnuvada küçük yaşta hayatını kaybeden Minguzzi'nin de anılmasının anlamlı olduğunu belirten Zurnacı, çocukların şiddetten uzak bir ortamda yetişmeleri gerektiğini ifade etti. ​​​​​​​

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