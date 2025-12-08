Antalya derbisi golsüz beraberlikle sona erdi

Antalya
13. dakikada sağ kanattan Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu tek hamlede kontrol etti.
36. dakikada sağ kanattan Alanyaspor hücumunda çalımla ceza sahasına giren Hagi'nin sert şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu güçlükle kornere çeldi.
38. dakikada sağ kanattan topu hızla rakip yarı sahaya taşıyan Hagi'nin yay üzerinden şutunda top, az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
63. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Boli'nin pasında topla buluşan Storm'un çaprazdan şutunda top az farkla auta çıktı.
71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan Hagi ile kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda top, üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
88. dakikadaki Antalyaspor hücumunda Ballet'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Maç, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: Topu bir türlü kaleye sokamıyoruz
Corendon Alnyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sonuçtan mutlu olmadığını söyledi.
Kendi sahalarında oynadıklarını hatırlatan Pereira, "Daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyor, daha çok zorlamamız gerekiyor, daha çok gol atmamız gerekiyor ve daha iyi oynamamız gerekiyor. Kendi sahamızda o topun kaleye girmesi için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor." dedi.
Maçlarda hiçbir zaman bahane bulmadığını oyuncular ve hakemler hakkında da hiç konuşmadığını savunan Pereira, her zaman çözüm üretmeye çalıştığını kaydetti.
Bir takımın ilk dakikadan itibaren sadece zaman geçirmek için yerde kalmasına izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Pereira, "Eğer topun oyunda kalma süresine bakarsanız muhtemelen çok az süredir. Çünkü oyunda top kalmadı. Rakip buna izin vermedi. Eğer Türk futbolunun gelişmesini istiyorsanız, bu tarz şeylere izin vermememiz gerekiyor. Bu bir bahane değil, bu söylediğim bir gerçek. Aynen bizim üçüncü bölgede daha iyi şeyler yapmamız gerektiği gerçeği gibi." diye konuştu.
Pereira, her maçta topu rakiplerinden daha fazla kontrol ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:
"Üçüncü bölgede daha fazla şans yaratıyoruz, ceza sahasında daha fazla topla buluşuyoruz, daha fazla şut atıyoruz. Ama tek bir sorunumuz var. Topu bir türlü kaleye sokamıyoruz. Bunun farkındayım ve bu, herkesten önce benim sorumluluğum."
Rakiplerinden daha fazla oyunu kontrol ettiklerini vurgulayan Pereira, önceki maçta yedikleri bir golün de duran toptan olduğunu hatırlattı.
Pereira, rakiplerine çok da gol şansı vermediklerine vurgu yaparak "Genel olarak oyunun kontrolü bizde ama üçüncü bölgede son kararı veya son pası daha iyi yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman artık 3 puan alabiliriz. Alanya'daki herkesin istediği gibi 3 puan kazanmamız ve bu şekilde daha iyi işler yapıp, golü atmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Sonuçtan memnun olmadığı kaydeden Pereira, "Çünkü bir puan asla yeterli değil. Kendi sahamızda oynuyoruz ve aslında üç puanı hak ediyoruz. Ama daha fazlasını yapmamız gerekiyor. 3 puanı istiyorsak, yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.
Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: İyi mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik
Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmada iki takım adına iyi mücadele olduğunu söyledi.
Maçta eksiğin sadece gol olduğunu belirten Bulut, "Rakibimizin nasıl bir iki pozisyonu varsa, aynı şekilde bizim de pozisyonlarımız vardı. İki takım da değerlendiremedi. Ortada geçen bir müsabaka oldu. Ben takımım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik." dedi.
Bulut, zor dönemden geçtiklerini dile getirerek deplasmanda alınan her puanın altın değerinde olduğunu ifade etti.
Takımı adına mutluluğunu dile getiren Bulut, "Bugün bu maçı unutacağız, yarın önümüzdeki Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Hafta sonu zor bir maç bizi bekliyor. Büyük maçlar her zaman farklı seyrediyor. Konsantrasyon, şehrin konsantrasyonu. Taraftarımız, futbolcularımız, biz olalım… Hazırlıklarımızı Galatasaray'a yönelik bu hafta içerisinde yapacağız. İnşallah bizim adımıza hafta sonu güzel bir maç olacak." diye konuştu.
Oyun anlayışında üçlü savunmayı rakibe göre mi belirlediğine yönelik soruya ise Bulut, şu yanıtı verdi:
"Rakibin oynadığı aynı sistemle rakibe karşı oynadık. Biraz daha rakipten farklı, top bizdeyken oyunu kurduk. Buna da rakip ilk yarıda iyi adapte olamadı. İkinci yarıda daha iyi adapte oldu. Alanyaspor'u izlediyseniz, büyük takımlara karşı olsun, çok etkili oynadıkları bir oyun var. Defans arkasına koşan, dikine koşan hızlı futbolcuları vardı. Bugün biz onların hiçbirine izin vermedik. İlk yarıda topa karşı iyi durduk ve topu da arkadan iyi kullandığımızı düşünüyorum. Geçişlerde daha dikine doğru pasları doğru yerlere değerlendirmiş olsaydık gol de atabilirdik. Pozisyonlarımız da vardı, değerlendiremedik."