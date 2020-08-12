Euro
8.60
Dolar
7.31
BIST 100
1,110.71
Altın
1,935.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Ankara Keçiörengücü 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Fatih Gazioğlu   | 12.08.2020
Ankara Keçiörengücü 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

Ankara

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, forvet hattına Ankara Demirspor'dan 28 yaşındaki Mustafa Tahir Babaoğlu, kanat hattına Manisa FK'den 23 yaşındaki Oğuzhan Erdoğan ve orta saha hattına da Arnavutluk ekibi Tirana'dan 28 yaşındaki Edon Hasani transfer edildi.

Kulübün Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcular ile Keçiörengücü İdari Menajeri Abuzer Şahin katıldı.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, yeni transferlerle daha zengin bir kadro kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Sedat Tahiroğlu'na da teşekkür eden Şahin, "Bugün Ankara Keçiörengücü olarak kalitesine çok inandığımız üç yeni oyuncuyu kadromuza kattık. Tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti
'Test pozitif çıkınca torunlarımı bir daha göremeyeceğimi sandım'
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bini geçti
ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için Moderna ile anlaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 526 bini geçti

Benzer haberler

Ankara Keçiörengücü 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

Ankara Keçiörengücü 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

Keçiörengücü'nün ismi 'Ankara Keçiörengücü' oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, altyapı yatırımıyla milli takıma futbolcu kazandırmayı hedefliyor

Adana Demirspor'un Süper Lig hasreti uzadı

Adana Demirspor'un Süper Lig hasreti uzadı
Fatih Karagümrük Süper Lig'de

Fatih Karagümrük Süper Lig'de
Süper Lig'e son bilet Ankara'dan verilecek

Süper Lig'e son bilet Ankara'dan verilecek