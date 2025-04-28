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Spor, Futbol

Ampute Futbol Milli Takımı, gözünü 2026 Dünya Şampiyonası'na dikti

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, "2026 Dünya Şampiyonası için çalışmalarımıza yılbaşından itibaren hız verip orada da şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Göktuğ Ergün  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Ampute Futbol Milli Takımı, gözünü 2026 Dünya Şampiyonası'na dikti

Nyon

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA yerleşkesinde devam eden "Football For All" programına katılan Temiz, AA muhabirine, engelli bireylerin hayata katılımını sağlamak amacıyla UEFA ile ortaklaşa düzenlenen projede yer aldıklarını söyledi.

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Programın sporcuların hayat kalitesini artırma ve spora yönlendirme amacı içerdiğini aktaran Temiz, "Eski bir ampute futbol oyuncusu olarak deneyimleri paylaşma, ampute futbol eğitimi verme ve onlara yol gösterme adına çalışmalar yapmaktayız. Bugün ise son seminerimizi verip inşallah Trabzonspor'un maçını izledikten sonra kupayla birlikte ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Seminerin 4 gündür devam ettiği bilgisini paylaşan Temiz, etkinlikte Ukrayna, Polonya ve Yunanistan'dan gelen sporcuların yer aldığını belirtti.

İsmail Temiz, seminerde tecrübelerini aktardıklarını dile getirerek, "Hem saha deneyimleri hem de geçmiş dönemde yaşadığımız tecrübeleri paylaşarak, ampute futbolunun gelişimini UEFA nezdinde destekleyerek geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Temiz, eylül ayında Trabzon'da düzenlenecek Uluslar A Ligi karşılaşmalarına taraftarları davet ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene inşallah Polonya'da özel bir turnuvamız var. Polonya, Japonya, Fas ve Türkiye dörtlü bir turnuvamız olacak. Arkasından Azerbaycan'da ikili kampımız olacak. Sonrasında Trabzon'da Uluslar A Ligi oynanacak. Burada da Polonya, Türkiye, İngiltere ve İspanya mücadele edecek. Trabzon'umuz hep bir spor şehri olmuştur, sporla yatıp kalkan bir şehirdir. Tribünleri birlikte dolduracaklar ve Türk milli takımına destek vereceklerdir."

2026 yılında Kosta Rika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kupayı hedeflediklerini vurgulayan Temiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başarıda esas devamlılıktır, sürdürülebilirliktir. Ülkemiz ilk defa 2007'de dünya şampiyonu oldu. Üst üste 4 defa dünya şampiyonluğu, bir defa dünya ikinciliği yaşadık. Avrupa düzeyindeyse bir defa bir Avrupa ikinciliği ve üç tane Avrupa şampiyonluğumuz var. Dediğimiz gibi sürdürülebilirlik önemli. 2026 Dünya Şampiyonası, Kosta Rika'da olacak. Oraya yönelik çalışmalarımız var. İnşallah 2026 Dünya Şampiyonası için çalışmalarımıza yılbaşından itibaren hız verip orada da şampiyon olmak istiyoruz."

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