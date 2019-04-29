Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti

Antalya
Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Josef Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.
Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sural ameliyata alındı. Sural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.
Alanyaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralan futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Başımız sağolsun." bilgisini verdi.
Spor camiasından Sural için başsağlığı mesajları
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa kulüpleri, hayatını kaybeden Josef Sural için başsağlığı mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Çek futbolcu Josef Sural’ın kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini, altı futbolcunun ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef Sural'ın ailesi, yakınları ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübünün, "Alanyaspor'un acısın paylaşıyoruz" başlıklı başsağlığı mesajında, şunlar kaydedildi:
"Alanyaspor oyuncularını taşıyan aracın geçirdiği kaza sonucu Josef Sural’ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir takımın başına gelebilecek en kötü olaylardan birini yaşayan Alanyaspor’a, camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak böyle büyük bir acı yaşayan Alanyaspor’un yanında olduğumuzu belirtir ve yaralananlara acil şifalar dileriz."
Galatasaray Kulübünün mesajında, "Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Başakşehir Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kaza sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Çek futbolcunun ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Kasımpaşa Kulübünün mesajında ise şunlar aktarıldı:
"Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyaspor'lu oyuncuları taşıyan minibüsün kaza yaptığını ve Josef Sural'In hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Josef Sural'ın ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı; yaralı oyunculara acil şifalar dileriz."
Bakan Kasapoğlu'ndan başsağlığı mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın kaza yaptığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Elim kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ın ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.