Alanyaspor ile Hatayspor arasında oynanan maç, berabere bitti

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor, GAİN Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarı
21. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Görkem Sağlam topu ceza sahası içerisine gönderdi. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, Strandberg'e gelmeden yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
29. dakikada Görkem Sağlam'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
43. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında topla ceza sahasına giren Fernandes şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
İkinci yarı
64. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Augusto'nun sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
88. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından Christian'ın sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kurtardı.
Müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.
"Az pozisyon olmasına rağmen karşılaşma iyi bir lig maçı sayılır"
Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ortada geçtiğini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan deneyimli teknik direktör, göreve yeni geldiğini hatırlatarak, "Bir aramız var. Bu arayı iyi bir şekilde değerlendirip oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor." dedi.
Rıza Çalımbay, karşılaşmada iki takımın da kazanmak için uğraştığını anlatarak, "Ortada biten bir maç oldu. Az pozisyon olmasına rağmen karşılaşma iyi bir lig maçı sayılır. Sahadaki herkes iyi mücadele etti." diye konuştu.
"Yeni bir teknik ekibe karşı oynamanın zor olduğunu biliyorduk"
Basın toplantısında açıklamada bulunan Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, rakip takımdan üstün olmaya çalıştıklarını belirterek, "Duygu olarak aşağıdaydık. Yeni bir teknik ekibe karşı oynamanın zor olduğunu biliyorduk ama bugün açıkçası kendi kendimize iki puan kaybettik. Üzgünüz." dedi.
Bunun bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu anlatan Tekke, "Ama biz daha iyi oynamalıyız. Bunun örneklerini defalarca yaşadık. İyi taraftan baktığımızda ise belki birkaç haftadır içeride mağlup olmuyoruz. Ama camiamıza üç puan kazandırmamız gerekiyor ve puanlar toplamamız lazım. Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle işimiz zor olacak gibi gözüküyor." diye konuştu.
Fatih Tekke, devre arasına kadar iyi puan toplamaları gerektiğini dile getirerek, sözlerine şöyle tamamladı:
"Her maç bizim için zor olacak ve bu maç da zordu. Haftaya yine zor bir maç var. Ama daha iyi oynamamız lazım. Birkaç formasyonda çok iyi oynayan bir ekibiz. Yeni gelen oyuncularım bunu çok daha iyi anlamalı. Özellikle top rakipteyken daha baskılı olmalıyız. Bugün maçın başındaki baskımızı hiç beğenmedim. Değiştirdik, yine de beğenmedim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.