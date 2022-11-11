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Spor, Futbol

Alanyaspor-Adana Demirspor maçında gol yok

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçı 0-0 sona erdi.

Mustafa Kurt   | 11.11.2022
Alanyaspor-Adana Demirspor maçında gol yok

Antalya

23. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Akintola'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.

34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Ahmed Hassan'n kafa vuruşunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

59. dakikada Alanyaspor’un merkezden geliştirdiği atakta Ahmed Hassan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın’ın şutunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.

62. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Candeias'ın arka direğe ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

63. dakikada Alanyaspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

71. dakikada Lusamba'nın pasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

80. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sağ çaprazdan Ndiaye'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

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