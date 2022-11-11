Alanyaspor-Adana Demirspor maçında gol yok

Antalya
23. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Akintola'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.
34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Ahmed Hassan'n kafa vuruşunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
59. dakikada Alanyaspor’un merkezden geliştirdiği atakta Ahmed Hassan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın’ın şutunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.
62. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Candeias'ın arka direğe ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
63. dakikada Alanyaspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
71. dakikada Lusamba'nın pasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.
80. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sağ çaprazdan Ndiaye'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.