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Spor, Futbol

Adana Demirspor'u yenen Göztepe, kendi evinde üst üste 6. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Ali Korkmaz  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Adana Demirspor'u yenen Göztepe, kendi evinde üst üste 6. galibiyetini aldı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Müsabakanın 7. dakikasında sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada müsait durumdaki Tayfun Aydoğan'ın istediği gibi vuramadığı top, yandan dışarı gitti.

13. dakikada Tijanic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Romulo'nun kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

36. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Tijanic'in pasıyla topla ilerleyen Romulo, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Juan'a aktardı. Juan'ın vuruşunda, kalede kimse olmamasına rağmen top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

39. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tijanic'in attığı topa hareketlenen Romulo, ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Juan filelere gönderdi: 1-0

42. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Djalma Silva'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Romulo'nun sert ve güzel şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşmanın 52. dakikasında sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Taha'nın indirdiği topu kale çizgisi önündeki Juan filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ali Şansalan kaleciye yapılan müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

59. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Paslaşmalarla rakip yarı sahada etkili olan Göztepe'de Djalma Silva'nın yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Tijanic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0

69. dakikada ceza sahası dışından Alioui'nin kaleye gönderdiği, kaleci Lis'in de müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.

Göztepe'de ilk sarı kartını 5. dakikada gören Ogün Bayrak, 76. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

88. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye indirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahasında sahip olan Aimbetov'un vuruşunda, top filelerle buluştu: 3-1

Müsabakayı Göztepe 3-1 galip tamamladı.

Göztepe, kendi evinde üst üste 6. galibiyetini aldı

İç sahada 7. maçında toplamda ve art arda 6. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'nda tek puan kaybını Fenerbahçe karşısında 2-2'lik skorla aldı.

Kendi evinde 17 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 6 gol gördü.

Romulo'dan 6. gol

Juan ve Tijanic'in bu sezon 3. golüne ulaştığı Göztepe'de Romulo ise 6. gol sevincini yaşadı.

Djalma Silva'nın 2 asist yaptığı Göztepe'de Romulo'da Juan'ın attığı golün pasını verdi.

Ogün Bayrak, kırmızı kart gördü

Karşılaşmada iki kez sarı kartla cezalandırılan Ogun Bayrak, 76. dakikada takımın eksik bıraktı. Bu sezon ikinci kez kırmızı kartla cezalandırılan Göztepe'de daha önce Anthony Dennis, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Göztepe'de 63. dakikada Juan'ın yerine dahil olan David Fofana, yaşadığı sakatlığın ardından 71. dakikada yerini Novatus Miroshi'ye bıraktı.

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