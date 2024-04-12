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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Eren Bozkurt  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Adana

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde aldığı 9 galibiyet ve 12 beraberlikle topladığı 39 puanla haftaya 11. sırada giren Adana ekibi, 36 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Kayserispor ile Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında oynanan maçta 1-1 berabere kalmıştı.

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