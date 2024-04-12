Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Adana
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde aldığı 9 galibiyet ve 12 beraberlikle topladığı 39 puanla haftaya 11. sırada giren Adana ekibi, 36 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Kayserispor ile Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında oynanan maçta 1-1 berabere kalmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.