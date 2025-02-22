Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Adana
GAİN Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 6 puan silme cezası nedeniyle 3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 28 puanla 11. basamaktaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.