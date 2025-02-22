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Spor, Futbol

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Coredon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Eren Bozkurt  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Adana

GAİN Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 6 puan silme cezası nedeniyle 3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 28 puanla 11. basamaktaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısında sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

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