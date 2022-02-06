Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi

Rize
13. dakikada Yunus Akgün'ün sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Vargas'ın gelişine şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.
18. dakikada Vargas'ın ceza sahası içerisine yerden ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Balotelli'nin altı pas içerisinde topuğuyla dokunduğu meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen, çelmeyi başardı.
27. dakikada Stambouli'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Bjarnason'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1
33. dakikada Vargas'ın ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrıldıktan sonra pasında boş durumdaki Balotelli'nin plase vuruşunda top kaleci Zafer Görgen'in solundan filelere gitti: 0-2
45+1. dakikada Cemali Sertel'in soldan ceza sahası içerisine Deniz Hümmet'in düzeltip vuruşunda kaleci Muric'ten döndü. Pohjanpalo dönen topa sert vurdu, kaleci Muric, bir kez daha uzanarak ayakları ile kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
50. dakikada ceza yayı üzerinde Yusuf Sarı'nın sert şutunda, iyi yer tutan kaleci Muric topu kontrol etmeyi başardı.
67. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahası içerisine giren Vargas'ın çaprazdan sert şutunda, kaleci Zafer Görgen topu kornere çeldi.
72. dakikada kazanılan faul atışında Balotelli'nin yaklaşık 30 metreden plase vuruşunda, iyi yer tutamayan kaleci Zafer Görgen'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 0-3.
81. dakikada Fernandes'in sağ kanattan savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Yusuf Sarı, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla topu filelere gönderdi: 1-3.
86. dakikada kazanılan korner sonrası Vargas'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Boldrin'in kafa ile uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Stambouli'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
90+1. dakikada Boldrin'in ters kanada uzun pası sonrası Bolasie'nin göğsü ile kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan ayakları ile topu çelmeyi başardı.
90+3. dakikada Gökhan Gönül'ün savunmanın arkasına pasına hareketlenen Pohjanpoalo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Ferhat Kaplan uzanarak filelere gitmekte olan topu çeldi.
Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Çok kolay şekilde goller yedik ve planlarımız aksadı"
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'a 3-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, basit goller yediklerini söyledi.
Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yukarıları yakalamak için kazanmaları gereken bir karşılaşmanın bekledikleri gibi sonuçlanmadığını belirtti.
Maça iyi başladıklarını ve ilk golden önce VAR'a gidilmesinin gerginlik yaşattığını ve konsantrasyon kaybına neden olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Toparlanmaya çalışırken ikinci golü kalemizde gördük. İlk yarının sonunda yakaladığımız pozisyonu atsak, farklı olabilirdi. Sonuçta 3-1 kaybettik. Son anlarda belki baskılı oynadık ama galibiyeti getirecek golleri bulamadık." diye konuştu.
Stratejik planlar yaparak maça çıktıklarını aktaran Hamzaoğlu, "Maç içerisinde yapacağınız hamleler de önemlidir. Müsabaka istediğimiz gibi devam etseydi, maçı çevirmek için daha etkili hamleler yapabilirdik. Bugün olmadı. Çok kolay şekilde goller yedik ve planlarımız aksadı. Elimizdeki oyuncuların hepsi kıymetli. Zaman zaman oyunun durumuna göre tercihlerimizi yapacağız. Bugün sonradan oyuna girenler hücum anlamında etkili oldu." şeklinde konuştu.
"Kenetlenmeye ihtiyacımız var"
Alper Potuk'a tribünlerin gösterdiği tepkiyi hoş karşılamadığını dile getiren Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ne Alper ne de başka bir oyuncu... Bugüne kadar 2-0'dan dönen çok maç var. Geriye düştüğümüz anda olmamalıydı. Bir taraftarın oyuncusunu yuhalaması doğru bir davranış değil. Bizim özellikle birlik beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacımız var. Daha 30. dakikada takım ile bağları koparıyoruz. Kimden destek alacağız. Pozitif yönde desteğe ihtiyacımız var. Kazanırken herkes alkışlar. Gol yedikten sonra desteğe ihtiyacımız var ki kafamızı kaldırıp devam edelim. O nedenle taraftarın yaptığını tasvip etmiyorum. Tekrarının olmayacağına inanıyorum."
Tarık Çetin ve Gökhan Akkan'ın sakatlıkları nedeniyle Zafer Görgen'in kalede görev yaptığına değinen Hamzaoğlu, "Zafer'in yediği goller talihsizlikti. Oyun içerisinde iyiydi. İnşallah bütün talihsizlikler bugüne denk gelmiştir." açıklamasını yaptı.
Hamza Hamzaoğlu, Ponck ile görüşmelerin büyük oranda sonuçlandığını ve durumun yarın netleşeceğini, hücum hattına bir oyuncu daha baktıklarını sözlerine ekledi.
Montella: "Ne söylediysek, hepsini yaptık"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maça iyi başladıklarını, zaman zaman rehavetten dolayı kopma yaşadıklarını kaydetti.
Galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını vurgulayan Montella, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ayakları yere basan ve oyunun gidişatını iyi oynayan bir ekibiz. Maçtan önce ne söylediysek, hepsini yaptık. İki kere hak ederek öne geçtik. Daha sonra rehavete kapılıp maçı bıraktık gibi görünse de sonra yeniden toparlandık." şeklinde konuştu.
Çaykur Rizespor'un oyuncu değişiklikleri sonrası maça hakim olmaya başladığına işaret eden Montella, "Rakibimiz diğer futbolcularını kullanarak oyuna kalite getirdi. Üçüncü golden sonra ise iyice rahatladık. Son 20 dakikada savunmada mücadele etmek zorunda kaldık. Bjarnason ve Balotelli'nin golle dönmesi, Ferhat'ın oyuna sonradan girip iyi konsantrasyonla devam etmesi önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.