Euro
9.95
Dolar
8.27
BIST 100
1,397.82
Altın
1,766.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Milliler, H Grubu'nda Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

Emre Doğan   | 30.04.2021
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Istanbul

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde milli takımın Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile H Grubu'nda yer aldığı belirtildi.

Elemelerde ay-yıldızlıların yer aldığı grubu değerlendiren A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Grubumuzda çok güçlü rakiplerimiz var. Buna karşın amacımız iyi futbol oynamak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Son maçlarımızda yükselen bir grafiğimiz var. Bunu Dünya Kupası elemelerinde de sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliği yapacağı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde 51 takım 9 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. En iyi 3 grup ikincisi ise play-off ikinci turunda yer alacak. Diğer 6 grup ikincisi ise play-off ilk turunda tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Rakiplerini eleyen 3 ekip, play-off ikinci turunda bulunan takımlarla yine tek maç eleme usulüne göre kozlarını paylaşacak. Bu aşamada rakiplerini saf dışı bırakan 3 takımdan eleme ve play-off 2. tur sonunda en iyi sıralama puanına sahip 2 ekip, Dünya Kupası bileti alacak. Diğer ekip ise konfederasyonlar arası eleme oynayacak.

Bu yıl eylül ayında başlayacak eleme maçları, Eylül 2022'de tamamlanacak.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: İsveç, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Slovakya, Gürcistan

B Grubu: İspanya, İskoçya, Ukrayna, Macaristan, Faroe Adaları

C Grubu: Hollanda, İzlanda, Çekya, Belarus, Kıbrıs Rum Kesimi

D Grubu: İngiltere, Avusturya, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya, Letonya, Lüksemburg

E Grubu: Danimarka, Rusya, Bosna Hersek, Azerbaycan, Malta, Karadağ

F Grubu: Norveç, Belçika, Polonya, Arnavutluk, Kosova, Ermenistan

G Grubu: İtalya, İsviçre, Romanya, Hırvatistan, Moldova, Litvanya

H Grubu: Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail, Türkiye, Bulgaristan

I Grubu: Fransa, Galler, Slovenya, Yunanistan, Kazakistan, Estonya

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 891 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor
İran'daki Kovid-19 hastalarının yüzde 70'inden fazlasında İngiliz varyantı tespit edildi
Çin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Hindistan'a destek vermeyi sürdürecek

Benzer haberler

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracak

Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hem ailesini hem de yetiştiği kulübü gururlandırıyor

Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hem ailesini hem de yetiştiği kulübü gururlandırıyor
Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 39. hafta maçları oynanacak

Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 39. hafta maçları oynanacak