Euro
6.57
Dolar
5.89
BIST 100
122,210.00
Altın
1,554.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'li Michael T. ile Lübnanlı George Antoine Z'nin İstanbul Havalimanı'ndan çıkış görüntülerine ulaşıldı
logo
Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı yarın Malta'ya konuk olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Malta ile karşılaşacak.

Berad Büyük   | 16.01.2020
A Milli Kadın Futbol Takımı yarın Malta'ya konuk olacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiren A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün Malta'ya gidecek.

Centenary Stadı'nda oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak.

Aday kadro

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fatma Şahin (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Alg Spor), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor).

Defans: Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor), Çiğdem Belci, Didem Karagenç, Esra Erol (Beşiktaş), Fatoş Yıldırım, Gülbin Hız, Kezban Tağ (Alg Spor), Selin Akgün (Bayer Leverkusen).

Orta saha: Gizem Gönültaş, Berivan İçen, Sevgi Çınar (Beşiktaş), Yaşam Göksu, Birgül Sadıkoğlu, Seda Nur İncik (Konak Belediyespor), Duriye Osman (Asd Marcello Martino), Ebru Topçu, Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion), Fatma Kara (İbv).

Forvet: Beyza Kara (Harburger Turnerbung), Kader Hançar (Konak Belediyespor), Yağmur Uraz (Beşiktaş).


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı

Benzer haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı yarın Malta'ya konuk olacak

A Milli Kadın Futbol Takımı yarın Malta'ya konuk olacak

Malta'nın yeni başbakanı Abela oldu

'Elbette rekabet olacak ama sadece sahada'

Mustafa Cengiz: Oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız

Mustafa Cengiz: Oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız
TFF'den 'takım harcama limitleri' açıklaması

TFF'den 'takım harcama limitleri' açıklaması
TFF Tahkim Kurulundan 'takım harcama limiti'ne ilişkin itiraza ret

TFF Tahkim Kurulundan 'takım harcama limiti'ne ilişkin itiraza ret