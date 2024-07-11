A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın İsviçre'yi konuk edecek

Ankara
Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverler, müsabakayı ücretsiz izleyebilecek.
Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyet alan A Milli Takım, 6 puanla 2. sırada yer alıyor.
Oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan İsviçre ise 9 puanla lider durumda bulunuyor.
Milli takım, İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.