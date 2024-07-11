Dolar
32.92
Euro
35.68
Altın
2,379.89
ETH/USDT
3,116.10
BTC/USDT
58,123.00
BIST 100
10,872.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın İsviçre'yi konuk edecek

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında yarın Kocaeli'de İsviçre'yi ağırlayacak.

Halil İbrahim Avşar  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın İsviçre'yi konuk edecek

Ankara

Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Futbolseverler, müsabakayı ücretsiz izleyebilecek.

Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyet alan A Milli Takım, 6 puanla 2. sırada yer alıyor.

Oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan İsviçre ise 9 puanla lider durumda bulunuyor.

Milli takım, İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı
Gurbetçilerin anavatana gelişinde "rekorlar" kaydediliyor
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Ticaret Bakanlığından Reklam Kurulunun kararlarına ilişkin iddialara yanıt
Emine Erdoğan: İnsanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı bir kez daha lanetliyorum

Benzer haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın İsviçre'yi konuk edecek

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın İsviçre'yi konuk edecek

Hollanda-İngiltere maçını taraftar alanında izleyenler arasında gerginlik

EURO 2024'te finalin adı: İspanya-İngiltere

Dortmund sokaklarında yarı final coşkusu

Dortmund sokaklarında yarı final coşkusu
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İsviçre maçı ücretsiz izlenebilecek

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın İsviçre maçı ücretsiz izlenebilecek
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarlara transferde "Sabır" çağrısı yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarlara transferde "Sabır" çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet