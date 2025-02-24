Dolar
36.42
Euro
38.25
Altın
2,942.63
ETH/USDT
2,724.20
BTC/USDT
95,830.00
BIST 100
9,687.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul’da Maarif Vakfı 15. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı’nda konuşuyor Ticaret Bakanı Bolat, Ankara’da “Ahi Esnaf Beratı Taktim Töreni”nde konuşuyor Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Ankara’da "2025 Yılı Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Yunanistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında yarın Yunanistan'ı konuk edecek.

Metin Arslancan  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Yunanistan ile karşılaşacak

İstanbul

Pendik Stadı'ndaki müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Miriama Bockova yönetecek.

Milliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Yunanistan ise gruptaki birinci maçında Slovenya'ya sahasında 2-1 yenildi.

Milli takım kadrosu

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki millilerin aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Ezgi Çağlar (Beşiktaş United Payment), Gamze Nur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi)

Defans: Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Ece Tekmen (Beşiktaş United Payment), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Fatma Şakar (Union Berlin Frauen), Eda Karataş (Galatasaray Petrol Ofisi), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor)

Orta saha: Dilan Bora (Trabzonspor), Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach)

Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Melike Öztürk (Fatih Vatanspor), Kader Hançar (Beylerbeyi SK), Melike Pekel (St. Pölten)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Meteorolojiden zirai don uyarısı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 59 şüpheli yakalandı
Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangın kontrol altında
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın Yunanistan ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlanıyor

Beşiktaş, kupada yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, kupada yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı yendi

Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı yendi
Corendon Alanyaspor sahasında kazandı

Corendon Alanyaspor sahasında kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet