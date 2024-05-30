A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı konuk edecek

İstanbul
Erzincan'daki 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Macaristan'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti.
Grupta üçüncü maçlar öncesi İsviçre 6 puanla lider, Türkiye 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Macaristan ve Azerbaycan ise 1'er puana sahip.
Millilerin Erzincan'da Azerbaycan ile oynayacağı maçı futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.