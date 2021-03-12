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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Norveç'in aday kadrosu belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart'ta konuk olacağı Norveç'in aday kadrosu açıklandı.

Mutlu Demirtaştan   | 12.03.2021
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Norveç'in aday kadrosu belli oldu

İstanbul

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken tarafından belirlenen ve Galatasaray'dan Martin Linnes'in de yer aldığı 31 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Rune Jarstein (Hertha Berlin), Andre Hansen (Rosenborg), Sten Grytebust (Kopenhag), Kristoffer Klaesson (Valerenga)

Defans: Birger Meling (Nimes), Haitam Aleesami (Rostov), Martin Linnes (Galatasaray), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Julian Ryerson (Union Berlin), Kristoffer Ajer (Celtic), Stefan Strandberg (Ural), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Stian Gregersen (Molde), Marius Lode (Bodo/Glimt), Leo Ostigard (Coventry City)

Orta Saha: Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Iver Fossum (Aalborg), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Sheffield United), Mohamed Elyounoussi (Celtic), Jens Petter Hauge (Milan), Mats Moller Daehli (Nürnberg)

Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sörloth (Leipzig), Joshua King (Everton), Jorgen Strand Larsen (Groningen), Kristian Thorstvedt (Genk), Tokmac Nguen (Ferencvaros)

Norveç-Türkiye müsabakası, ev sahibi ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak.

Ay-yıldızlılar, elemelerde 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü ise saat 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

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