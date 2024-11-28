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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile yapacağı maçların statları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile 20 ve 23 Mart 2025'te yapacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakalarının statları belli oldu.

Fatih Erel  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile yapacağı maçların statları belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, eşleşmedeki ilk maç 20 Mart Perşembe günü RAMS Park'ta oynanacak.

A Milli Takım, bu karşılaşmayla yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

Rövanş karşılaşması ise 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılaçak.

Her iki karşılaşma da TSİ 20.00'de başlayacak.

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