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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 coşkusu

EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkını elde eden ay-yıldızlı ekip, büyük coşku yaşadı.

Hilmi Sever   | 14.11.2019
A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 coşkusu Fotoğraf: Veli Gürgah / AA

Istanbul

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile golsüz berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkını elde eden ay-yıldızlı ekip, büyük coşku yaşadı. 

Taraftarların tezahüratlarına eşlik eden teknik heyet ve oyuncular, bütün tribünleri tek tek selamladı.

Futbolcular ve teknik ekip, foto muhabirlere galibiyet pozu da verdi. 

Şenol Güneş "üçlü" çektirdi

Taraftarların tezahüratlarını kırmayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş "üçlü" çektirdi. 

Kale arkası tribününe koşarak giden deneyimli teknik adam, üçlü çektirerek, tribünleri coşturdu. 

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