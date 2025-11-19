Dolar
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 25. sırada yer aldı.

Emre Doğan  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi

İstanbul

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puana ulaşarak 25. basamağa çıktı.

Milliler, kasım ayında 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederken, dünya 1 numarası İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017'den bu yana en iyi derecesini elde etti. Türkiye, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 1 Haziran 2017'de açıklanan dünya sıralamasında 25. basamakta yer almıştı.

İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü FIFA dünya klasmanında Arjantin ikinci, Fransa da üçüncü sıradaki yerini korudu.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1İspanya1877,18-
2Arjantin1873,33-
3Fransa1870-
4İngiltere1834,12-
5Brezilya1760,46+2
6Portekiz1760,38-1
7Hollanda1756,27-1
8Belçika1730,71-
9Almanya1724,15+1
10Hırvatistan1716,88+1
