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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçının hazırlıklarını tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, yarın Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.

Hilmi Sever   | 26.05.2021
A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan maçının hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Antalya

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Ozan Kabak, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştı. Mahmut Tekdemir ise dinlendirildi. Sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci ise takımla çalışmalarına devam etti.

Dün gece geç saatlerde kampa katılan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da antrenmanda yer almadı.

Isınmayla başlayan antrenman koşu çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına açık bölümü, pas ve top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Şenol Güneş oyuncularla yakından ilgilendi

Teknik direktör Şenol Güneş antrenmanda oyuncularıyla yakından ilgilendi.

Güneş, idman sırasında bazı oyuncularla birebir görüşmeler yaptı.

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