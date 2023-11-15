Dolar
28.68
Euro
31.13
Altın
1,960.38
ETH/USDT
2,041.70
BTC/USDT
37,522.00
BIST 100
7,665.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Hilmi Sever  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, üst solunum enfeksiyonu geçiren kaptan Hakan Çalhanoğlu yer almadı.

İdman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella oyuncularını saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı.

Antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Almanya karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Çalışmayı, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt de izledi.

A Milli Takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ay-yıldızlı ekip yarın saat 16.00'da kalkacak uçakla Berlin'e hareket edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Netenyahu'nun asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ve Başbakan Üstel ile görüştü
Gazzeli kanser hastalarıyla refakatçilerini Türkiye'ye getirecek uçaklar Mısır'dan havalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarını sürdürdü

Milli futbolcu Salih Özcan: EURO 2024'e lider olarak katılmak istiyoruz

UEFA, EURO 2024'ün resmi maç topunu tanıttı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği altyapısından 3 ismi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği altyapısından 3 ismi kadrosuna kattı
Kadın futbolunda İstanbul derbisi, Ülker Stadı'nda oynanacak

Kadın futbolunda İstanbul derbisi, Ülker Stadı'nda oynanacak
Manchester City'den rekor gelir ve kar

Manchester City'den rekor gelir ve kar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet