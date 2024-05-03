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Spor, Futbol

1. Lig'in şampiyonları Eyüpspor ile Göztepe yarın İstanbul'da karşılaşacak

Süper Lig vizesi alan Eyüpspor ile Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Ali Korkmaz  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
1. Lig'in şampiyonları Eyüpspor ile Göztepe yarın İstanbul'da karşılaşacak

İzmir

Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Eyüpspor-Göztepe maçında Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Ligde 33. haftaya 72 puanla lider durumda giren teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 29. hafta maçlarının ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ise geçen haftanın ardından adını Süper Lig'e yazdırdı.

Ligin ilk devresinde Göztepe, konuk ettiği rakibini 5-1 mağlup etmişti.

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