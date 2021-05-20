Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (İsrail'in Filistin'e saldırıları) Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir." dedi.
New York
İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulu'na hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu toplantının düzenlenmesine öncülük eden Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’a teşekkür etti.
Çavuşoğlu, İsrail'in saldırıları sonucu hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce yaralıya da acil şifalar diledi.
Filistin’de uzun yıllardır bir dram yaşandığını ve yürekleri burkan bu trajedinin gözler önünde devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu trajedinin failleri aynı suçları tekrar tekrar işleyerek bizleri bu ağır suçlara, Filistin halkının zulmüne ve temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlallerine karşı kayıtsız kılmaya çalışıyor." dedi.
Çavuşoğlu, bu mezalim ve vahşet karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Adaletsizlik karşısında sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmakla aynı şeydir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." ifadesini kullandı.
Bugün gelinen noktayı iyi anlayabilmek için her şeyden önce mevcut durumun altında yatan sebeplerin doğru şekilde teşhis edilmesi gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Mevcut kriz, İsrail'in Kudüs'te devam eden provokasyonları, Mescid-i Aksa'nın kudsiyetine yapılan saldırılar, Filistinlilerin ibadet özgürlüklerinin engellenmesi ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah'taki evlerinden zorla tahliye edilmeleri nedeniyle yaşandı." diye konuştu.
Çavuşoğlu, bu saldırıların Müslümanlar için ibadet ve tefekkür ayı olan mübarek Ramazan ayında gerçekleştiğini, Gazze'de sadece sivillerin kullandığı yüksek katlı binaların değil, aynı zamanda okullar ve hastanelerin de hedef alındığını ifade etti.
İsrail'in, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, Kızılay ve medya kuruluşlarının kullandığı binaları bile bombalamaktan geri durmadığını belirten Çavuşoğlu, Gazze'nin en önemli doktorlarının İsrail'in hava saldırılarıyla öldürüldüğünü söyledi.
Çavuşoğlu, "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir." dedi.
"Filistinli siviller için uluslararası bir koruma mekanizmasının kurulması için çalışmalıyız"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası toplum tarafından etkili yasal ve ahlaki tedbirler almanın vakti gelmiştir.
Filistinli siviller için uluslararası bir koruma mekanizmasının kurulması için çalışmalıyız. Bu çalışmalar, gönüllü ülkelerin askeri ve mali katkılarıyla oluşturulacak uluslararası bir güç yoluyla fiziki korumayı da içermelidir."
Bakan Çavuşoğlu, "İsrail hükümetinin saldırganlığını eleştirenler hemen antisemitizmle suçlanıp susturulmaya çalışılıyor. Oysa bizler, İslam düşmanlığı ve Hristiyan düşmanlığı gibi antisemitizmin de bir insanlık suçu olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.