Euro
10.39
Dolar
8.71
BIST 100
1,414.15
Altın
1,777.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
EURO 2020

Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı yendi puanını 3'e yükseltti

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 yendi.

Hüseyin Burak Demirer   | 17.06.2021
Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı yendi puanını 3'e yükseltti

Ankara

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stat'ta oynanan C Grubu ikinci maçında, Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşılaştı.

Ukrayna'nın 29. dakikada kullandığı köşe vuruşundan gelen top, Karavaev'in yakın direkte gerçekleştirdiği dokunuşla uzak direk dibindeki Yarmolenko'nun önünde kaldı. Yarmolenko topa dokunarak Ukrayna'yı 1-0 öne geçirdi.

34. dakikada Ukrayna farkı 2'ye çıkardı. Yarmolenko'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Yaremchuk, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe doğru yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Alioski, Kuzey Makedonya'nın kazandığı penaltı atışını kullanmak için 57. dakikada topun başına geçti. Kaleci Bushchan şutu kurtardı ancak seken top önünde kalan Alioski, gelen ikinci şansı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

Ukrayna, VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Kaleci Dimitrievski, 84. dakikada Malinovsky'nin kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Ukrayna, puanını 3'e yükseltti. Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez katılan Kuzey Makedonya ise ikinci maçında da puan alamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: Onay verilmiş aşıların virüsün AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğu görülüyor
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bin 657'ye yükseldi
Dünya genelinde 2,5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Van'da mobil aşı ekipleri fabrikaları dolaşarak çalışanları aşılıyor

Benzer haberler

Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı yendi puanını 3'e yükseltti

Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı yendi puanını 3'e yükseltti

Göztepe Kahraman Demirtaş'ı transfer etti

Futbolda yaz transfer dönemi başladı

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya liderliğini sürdürdü

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya liderliğini sürdürdü
TFF, profesyonel liglerdeki takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları açıkladı

TFF, profesyonel liglerdeki takım sayılarını ve yürürlüğe giren hususları açıkladı

EURO 2020 heyecanı B ve C gruplarındaki üç maçla devam edecek

EURO 2020 heyecanı B ve C gruplarındaki üç maçla devam edecek