Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Diplomasi Forumu
logo
EURO 2020

Milli futbolcu Mert Müldür: Grubu üçüncü bitirmek ve kazanmak adına baskı yapmalıyız

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Mert Müldür, 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) büyük hedeflerle geldiklerini ancak ilk iki maçta aldıkları sonuçlar nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Hilmi Sever   | 19.06.2021
Milli futbolcu Mert Müldür: Grubu üçüncü bitirmek ve kazanmak adına baskı yapmalıyız

Bakü

Mert Müldür, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, şampiyonanın şu ana kadar istedikleri gibi gitmediğini aktararak, "İlk iki maçımızı kaybettik. Bu çok üzücü bir durum. Daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflemiştik. Büyük hedeflerimiz vardı fakat iki maçta iki mağlubiyetle başlamak bizim için kötü oldu. Ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü bir maçımız var ve buna her şekilde hazırlıklı olmalıyız. Grubumuzu üçüncü bitirmek ve kazanmak adına baskı yapmalıyız. Her şeye rağmen turnuvayı olumlu bir sonuçla kapatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın İsviçre ile yapacakları karşılaşmanın kolay geçmeyeceğinin altını çizen Mert, "İsviçre maçı zor bir maç olacak. Herkes çok üzgün ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü maç da bizim için çok önemli ve umarım kazanırız. İtalya ve Galler ile karşılaştırırsak, Galler karşısında daha fazla şansımız vardı ama onları sonuca çeviremedik. Eğer başarabilseydik çok daha iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum. Küçük bir şans olsa da eleme turuna çıkmak istiyoruz. Gruptan çıkamasak da turnuvayı iyi bitirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın 11 ülkede, 11 ayrı şehirde oynanmasının taraftarlar için iyi bir deneyim olduğunu aktaran Mert Müldür, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın dört bir yanındaki taraftarlar stada gelme fırsatına sahipler. Maçlarımızın Bakü'de olması aslında bizim için çok iyi oldu. Azerbaycan halkı bizi terk etmedi. Onlar her zaman bizimleydi. Yaklaşık bir buçuk yıldır taraftarların önünde oynamamak herkesi çok üzdü. Taraftarlar da bu oyunun bir parçası. Geri döndükleri için çok mutluyuz. Herkesi bir arada görmek bizi çok mutlu ediyor. İnsanları daha da mutlu ediyor. Yani çok daha iyi bir durum. Turnuva boyunca taraftarlarımız bize de destek oldular. Onlara teşekkür etmek isteriz. İyi bir sonuç alamasak da umarım bizi desteklemekten vazgeçmezler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Benzer bir mesaj Azerbaycanlı taraftarlarımıza da göndermek isterim. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca'nın 'rekor aşılama' yaptığını duyurduğu sağlık çalışanı, paylaşımla motive oldu
Kovid-19'un 'Delta' varyantına karşı en etkili tedbir 'tüm dünyada hızlı aşılama'
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Sağlık Bakanı Koca, bir günde 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Milli futbolcu Mert Müldür: Grubu üçüncü bitirmek ve kazanmak adına baskı yapmalıyız

Milli futbolcu Mert Müldür: Grubu üçüncü bitirmek ve kazanmak adına baskı yapmalıyız

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu: İstenilen sonuçları alamadığımız için üzgünüz

A Milli Futbol Takımı, İsviçre'ye karşı 13 yıl sonra sahaya çıkacak

Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini istiyor

Şenol Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini istiyor
Türkiye EURO 2020'deki üçüncü maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak

Türkiye EURO 2020'deki üçüncü maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, İsviçre maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, İsviçre maçı hazırlıklarını sürdürdü