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Ekonomi

Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'de üretildi

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 687 bin 966 araç ihraç edildi. Bu araçların yarısı Kocaeli'de kurulu Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarından çıktı.

Şahin Oktay   | 22.10.2022
Yurt dışına gönderilen her iki araçtan biri Kocaeli'de üretildi Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

"Sanayi kenti" Kocaeli, Türkiye'nin en büyük ihraç kalemlerinden olan otomotiv sektörüne ev sahipliği yaptığı devasa yatırımlarla ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu gibi ana üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, plastik, kauçuk ve boya gibi tedarik sanayi firmalarının faaliyet gösterdiği şehir, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarında üst sırada yer alıyor.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü ocak-eylül döneminde traktör hariç 962 bin 18 adet araç üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında geçen yılın 9 aylık döneminde 380 bin 641 adet olarak kayda geçen toplam üretim miktarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,3'lük artışla 420 bin 30 adede yükseldi. Bu rakam, sektörün toplam üretiminin yüzde 43,6'sını oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 82,5'ine denk gelen 346 bin 930'unun varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti. İhracat performansı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan araçların, Türkiye'nin 687 bin 966 adet seviyesinde gerçekleşen otomotiv ihracatındaki payı yüzde 50 oldu. Bir diğer ifadeyle, Türkiye'nin ihraç ettiği her iki araçtan biri Kocaeli'deki fabrikalardan çıktı.

En fazla üretim Ford Otosan'dan

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta ilk sırayı Ford Otosan aldı. Bu firmayı Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu takip etti.

Ford Otosan, yılın 9 aylık döneminde Gölcük ve Başiskele'deki fabrikalarında 3 bin 622 otomobil, 224 bin 600 kamyonet, 36 bin 85 minibüs olmak üzere toplam 264 bin 307 araç üretti. Firma banttan indirdiği araçların 214 bin 356'sını yurt dışına gönderdi.

İzmit'teki fabrikasında binek tipinde i10, i20, BAYON ve i20 N modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, ocak-eylül döneminde 152 bin 300 adetlik üretime imza attı. Firma üretiminin yüzde 87'sine denk gelen 132 bin 58 aracı ihraç etti.

Anadolu Isuzu da Çayırova'daki tesislerinde 3 bin 423 adet üretim ve 516 adet ihracat gerçekleştirdi.

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