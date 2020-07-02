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Ekonomi

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 24 milyar 429,1 milyon dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 429,1 milyon dolar oldu.

Bekir Gürdamar   | 02.07.2020
Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 24 milyar 429,1 milyon dolar

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Haziran haftasında net 112 milyon dolarlık hisse senedi 46,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 14,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Haziran itibarıyla 24 milyar 326,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 429,1 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 151,1 milyon dolardan 7 milyar 138,7 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 14,5 milyon dolarlık satışla 365 milyon dolardan 350,5 milyon dolara düştü.

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