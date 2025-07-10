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Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Sektörün toplam mevduatı 23 trilyon 745 milyar lira, kredi hacmi ise 19 trilyon 8 milyar lira oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

İstanbul

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre 522 milyar 252 milyon 10 bin lira azalarak 23 trilyon 745 milyar 37 milyon 577 bin liraya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 4 Temmuz ile biten haftada 522 milyar 252 milyon 10 bin lira azalarak 24 trilyon 267 milyar 289 milyon 588 bin liradan, 23 trilyon 745 milyar 37 milyon 577 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,4 düşüşle 13 trilyon 53 milyar 480 milyon 332 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,7 azalışla 7 trilyon 570 milyar 356 milyon 707 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 230 milyar 436 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 191 milyar 189 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 4 Temmuz itibarıyla 4 milyar 70 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 artarak 4 trilyon 617 milyar 919 milyon 135 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 585 milyar 142 milyon 346 bin lirası konut, 58 milyar 816 milyon 753 bin lirası taşıt, 1 trilyon 732 milyar 703 milyon 800 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 241 milyar 256 milyon 236 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Temmuz ile biten haftada 121 milyar 192 milyon 154 bin lira artarak 19 trilyon 8 milyar 663 milyon 854 bin liraya yükseldi.

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