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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 234,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Tunahan Kükürt  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Temmuz haftasında net 234,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 2 milyar 377 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 0,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

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Yabancılar 4 Temmuz haftasında 10 Mayıs 2024 haftasından bu yana en yüksek DİBS alımını gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Haziran itibarıyla 28 milyar 637,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Temmuz haftasında 31 milyar 577 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 895,3 milyon dolardan 14 milyar 706 milyon dolara çıktı. ÖST stokları da 777,6 milyon dolardan 777,5 milyon dolara indi.

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