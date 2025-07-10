Dolar
40.07
Euro
46.98
Altın
3,317.23
ETH/USDT
2,777.80
BTC/USDT
110,965.00
BIST 100
10,332.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek’te “Bağlar Saraybosna Yazarlık Akademisi Kapanış Programı ve Bağlar 10. Sayı Tanıtım Programı”nda konuşuyor. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir tekstil mağazasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 164,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 164 milyar 397 milyon dolara çıktı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Merkez Bankası rezervleri 164,4 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 4 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyar 691 milyon dolar artışla 79 milyar 786 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran'da 71 milyar 95 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 295 milyon dolar yükselişle 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 4 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 986 milyon dolar artışla 154 milyar 411 milyon dolardan 164 milyar 397 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
4.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
27.06.202583.31671.095154.411
04.07.202584.61179.786164.397
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl önce bugün zincirlerini kırdığımız Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak
Bursa'da tekstil mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye ile Suriye arasında eğitime yönelik işbirliği protokolü imzalandı
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, görevi Muharrem Kılıç'tan devraldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku

Merkez Bankası rezervleri 164,4 milyar dolar oldu

TCMB'den "Uluslararası Petrol Fiyatlarının Tüketici Fiyatlarına ve Cari Dengeye Yansımaları" analizi

TCMB'den "Uluslararası Petrol Fiyatlarının Tüketici Fiyatlarına ve Cari Dengeye Yansımaları" analizi
TCMB, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

TCMB, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti
Küresel piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarında

Küresel piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet