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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 194,2 milyon dolar oldu.

Bekir Gürdamar   | 26.11.2020
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İstanbul

Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Kasım haftasında 389,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Kasım haftasında net 389,7 milyon dolarlık hisse senedi, 175,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Kasım itibarıyla 23 milyar 400,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 194,2 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 803,8 milyon dolardan 6 milyar 151,8 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,2 milyon dolarlık alışla 232 milyon dolardan 239,2 milyon dolara yükseldi.

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