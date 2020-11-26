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Ekonomi

AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini bekliyor.

Murat Aslan   | 26.11.2020
AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Istanbul

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Kasım Pazartesi günü açıklanacak 2020 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Ekonomistler, yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 3,5 ile yüzde 6,8 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde 0-1 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.

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