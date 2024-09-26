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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybederek 9.829,19 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,81 puan azaldı, toplam işlem hacmi 88,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,72 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,62 ile ticaret oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar yükselişle 156 milyar 392 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile tahminler dahilinde büyüme kaydetti. Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Eylül ile biten haftada 218 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Küresel piyasalar, açıklanan verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, Çin'de sanayi karları, Japonya'da Tokyo TÜFE'nin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.050 ve 10.200 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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