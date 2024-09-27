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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 9.777,46 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,73 puan azaldı, toplam işlem hacmi 69,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,68 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 4,45 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 10.050 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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