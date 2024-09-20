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Ekonomi

Yurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 2,95, yıllık yüzde 28,67 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,95, yıllık bazda yüzde 28,67 artış gösterdi.

Mertkan Oruç  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Yurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 2,95, yıllık yüzde 28,67 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,63, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,67 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 52,55 yükseldi.

Sanayinin 2 sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,84, imalatta yüzde 28,6 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 26,67, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,94, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,09, enerjide yüzde 0,7 ve sermaye mallarında yüzde 34,03 artış gerçekleşti.

Sanayinin 2 sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,42, imalatta yüzde 2,98 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde de ara mallarında yüzde 2,66, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,25, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,03 ve sermaye mallarında yüzde 4,37 artış, enerjide ise yüzde 4,09 azalış kayıtlara geçti.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları











Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20191,83-1,793,444,934,19-3,24-2,33-1,410,821,17-0,451,81
20202,390,773,485,461,470,951,647,463,084,622,02-0,76
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,557,9313,4925,92
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,71,370,420,971,72,95



YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları











Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
201935,3530,7132,2433,4330,6622,2316,32-2,94-11,15-2,885,598,93
20209,5312,3812,431310,0614,8219,4930,2333,1537,6941,1237,56
202132,5128,2733,1935,3139,643,7241,8930,8128,8732,9647,8987,64
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,9
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,4
202459,2762,3867,2565,5365,4844,51

27,41

28,67
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