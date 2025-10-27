Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da “Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği 27. Yıllık Konferansı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı, TÜİK 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ticaret Bakanlığı, 15 ticaret müfettiş yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 10 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Serhat Tutak  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Ticaret Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı, TÜİK 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Ankara

Kurumların konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, giriş sınavıyla alınacak 15 ticaret müfettiş yardımcısı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilecek.

Sınav için başvurular, 3-14 Kasım tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınavın yazılı bölümü 20-21 Aralık'ta sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 ayrı oturumda Ankara'da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve diğer hususlar Bakanlığın internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan, kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacak.

TÜİK'e sözleşmeli personel alımı

TÜİK de tam zamanlı istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı için sınav yapacak.

e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" (Kariyer Kapısı) internet adresinden bugünden itibaren elektronik olarak yapılacak başvurular 10 Kasım saat 18.00'e kadar sürecek.

Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.

Sınav sonuçları, kurumun internet sitesinden ilan edilecek.

