Ekonomi

Yerli malı tebliğinde değişiklik yapıldı

Yerli katkı oranı yüzde 51'den az olan ürün ve girdiler için üreticinin talebi doğrultusunda ilgili oda veya borsa tarafından "yerli katkı oranı raporu" hazırlanacak.

Hülya Ömür Uylaş  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Yerli malı tebliğinde değişiklik yapıldı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yerli Malı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yerli katkı oranı yüzde 51'den az olan ürün ve girdiler için üreticinin talebi doğrultusunda ilgili oda veya borsa tarafından "yerli katkı oranı raporu" düzenlenecek.

Yazılım ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Bakanlıkça verilen "teknolojik ürün belgesi"ne sahip olması gerekecek. Söz konusu belgeye sahip yazılımlar için düzenlenen yerli malı belgesinde yerli katkı oranı yüzde 100 kabul edilecek.

Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığına ilişkin menşe kontrolü yapılacak. Girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilecek.

Yerli katkı oranı hesaplanmamış girdiler

Faturası nihai ürün maliyet tutarının yüzde 0,5'inin üzerinde olan ve yerli katkı oranı hesaplanmamış girdiler, sanayi sicil belgesine sahip işletme tarafından üretilmesi koşuluyla yerli girdi hesabına dahil edilecek.

Bakanlıkça Türkiye'de üretimi olmayan veya kısıtlı olan, yurt dışından temin edilen girdileri içeren liste yayımlanacak. Bu listede yer alanlar, yerli katkı oranı hesaplamasına Bakanlık tarafından ilan edilen katsayılarda (0-1 aralığında) ithal girdi olarak yer alacak.

Elektrik, su ve doğal gaz girdileri, Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmiş fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamındaki giderler ile lisanslı geri dönüşüm faaliyetlerinde elde edilen girdi niteliğindeki ürünler de yerli katkı oranı hesaplamasında yüzde 100 yerli sayılacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yetkilendirilmiş eksperler, sınava tabi tutulmadan 5 Kasım'dan itibaren eğitimi başarıyla tamamlamaları durumunda 3 yıl teknik uzman olarak görevlendirilebilecek. Bu kapsamda eğitim, tebliğin yürürlük tarihine kadar TOBB tarafından düzenlenecek.

Düzenlemenin yetkilendirilmiş eksperlerle ilgili maddesi 5 Kasım'da, diğer maddeleri 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

