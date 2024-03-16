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Ekonomi

Yerli hazır yemek firmasına Suudi Arabistan'dan dünya kupası daveti

Dünyada üç kıtadaki dört ülkeye hazır yemek hizmeti veren yerli bir firma, 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan'dan davet aldı.

Mehmet Can Toptaş  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Yerli hazır yemek firmasına Suudi Arabistan'dan dünya kupası daveti

Ankara

Yemek İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın çeşitli ülkelerinde günde 215 bin kişiye 3 bin 500 personelle hazır yemek hizmeti verdiklerini söyledi.

Bozdağ, 2022'de Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası organizasyonunda FIFA kokartına sahip tek firma olduklarını ifade ederek, turnuva boyunca maçların oynandığı dört statta yemek organizasyonu yaptıklarını ve FIFA tarafından belgelendirildiklerini dile getirdi.

Spor organizasyonlarında yemek hizmeti veren dünyadaki birkaç firma arasında yer alan tek Türk firması olduklarına işaret eden Bozdağ, "Suudi Arabistan Spor Bakanlığı tarafından hem ülkenin 2030 vizyonu çerçevesinde hem de 2034 FIFA Dünya Kupası organizasyonu için davet aldık." diye konuştu.

Bozdağ, Suudi Arabistan'daki şirket kuruluşlarını tamamlayacaklarını anlatarak, bölgedeki havalimanlarını işleten 25 firmadan biriyle anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

"Sadece yemek yapmıyoruz, mal ihracatı da yapıyoruz"

Her ülkenin kendine özgü damak tadı bulunduğuna işaret eden Bozdağ, "Katar'da bir çorbada 22 milleti bir damak tadında buluşturduk. Ama bizim çok büyük bir şansımız var. Osmanlı Devleti bu coğrafyalarda çok etkin olmuş. Damak tadını bırakmış. Tavuk aynı tavuk, pilav aynı pilav. O bölgede çıkardığımız menülerde çok zorlanmıyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında ve Türkiye'de çok büyük kuruluşların yemeklerini verdiklerini dile getiren Bozdağ, Türkiye'de 65'in üzerinde şehirde hizmet verdiklerini ifade etti.

Bozdağ, Asya Cup 2023'te yemek organizasyonu yaptıklarını ve Formula 1 2024 sezonu için de organizasyon yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar için şu anda hedefteki en önemli firmalardan bir tanesiyiz. Bunun da en önemli örneği Suudi Arabistan Spor Bakanlığı ile yapmış olduğumuz ön niyet sözleşmesi. Biz sadece yemek yapmıyoruz, dünyaya mal ihracatı da yapıyoruz. Yemeğimizi götürdüğümüzde endüstriyel mutfak gereçlerini de götürüyoruz. Böylece çelik sektörüne, üniformalar ile de tekstil sektörüne ihracat sağlıyoruz. Gıdayı zaten söylemiyorum. Domatesinden salatalığına, etinden tavuğuna, yumurtasına kadar götürüyoruz. Cam, seramik kullanıyoruz. Bunların hepsi için Türkiye'deki meslek komitelerini hareket ettirip ihracata ciddi bir ivme yakalattırıyoruz."

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