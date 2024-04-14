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Dünya

Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimin tırmanmasından endişeli olduğunu belirtti

Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimin artması ve bunun tehlikeli yansımalarından "büyük endişe duyduğunu" açıkladı.

Hamdi Yıldız  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimin tırmanmasından endişeli olduğunu belirtti

İstanbul

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki askeri gerilimin tırmanması ve tehlikeli yansımalarından "büyük endişe duyulduğu" belirtilerek, tüm taraflara azami itidal göstermeleri, bölgeyi ve halklarını savaşın tehlikelerinden uzak tutmaları çağrısında bulunuldu.

Uluslararası barış ve güvenliğin korunması yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, küresel barış ve güvenliğe son derece duyarlı olan bölgede krizin genişlemesi durumunda bunun ciddi sonuçlarının olacağı uyarısı yapıldı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

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