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Ekonomi

Yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine dair tebliğde değişiklik

⁠Aracı bankalara finansman başvurusu öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının değerlendirmesini almak üzere yapılacak proje başvurularında, firmanın son verilen mali yıl bilançosundaki öz kaynak tutarının en az 50 milyon lira olması gerekecek.

Mehmet Can Toptaş  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine dair tebliğde değişiklik

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut düzenlemede finansman başvurusu öncesinde Bakanlığa yapılacak başvurularda, başvuru tarihi itibarıyla AR-GE harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar lira olması gerekiyor. Tebliğ değişikliğiyle buna ek olarak, yatırımcılara, son verilen mali yıl bilançosunda yer alan öz kaynak tutarının en az 50 milyon lira olması şartı getirildi.​​​​​​​

Ayrıca, daha önceki tebliğe göre programdan faydalanan yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği alamama durumları söz konusuydu. Değişiklik kapsamında, yatırımcılar sadece finansman programı kapsamındaki finansman kullanımları için faiz veya kar payı desteği alamayacak.

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