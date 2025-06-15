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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 yeni YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eskişehir, Erzurum ve Sivas'ta 4 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Firdevs Yüksel  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 yeni YEKA belirledi

İstanbul

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 2 alan, Erzurum'un Çat ile Palandöken ilçeleri sınırlarında kalan 1 alan ve Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 1 alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

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