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Ekonomi

Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü haziranda zirve yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payının yüzde 29,6 ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Başak Erkalan  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü haziranda zirve yaptı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 119 bin 632 megavata çıkan toplam elektrik kurulu gücünün, yüzde 60,9'a tekabül eden 72 bin 826 megavatlık kısmı yenilenebilir enerjiden oluştu.

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 291 megavatla yüzde 27, güneşin payı 22 bin 937 megavatla yüzde 19,2, rüzgarın payı 13 bin 465 megavatla yüzde 11,3 olurken biyokütlenin payı 2 bin 399 megavatla yüzde 2, jeotermalin payı ise bin 734 megavatla yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçti.

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Haziran sonu itibarıyla güneşin toplam kurulu güçteki payı yüzde 19,2'ye, rüzgarın payı da yüzde 11,3'e ulaşarak oransal anlamda bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

Haziranda sadece kurulu gücün yanında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde de artış yaşandı. Geçen ay güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimi 4,6 milyar kilovatsaat ve yüzde 16,1'lik oranla aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Rüzgar ve güneş kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 29,6 ile 8,4 milyar kilovatsaate çıkarken aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri yakalandı.

Ayrıca geçen ay elektrik üretimi 28,38 milyar kilovatsaat oldu. Bu üretimde, yerli kaynaklara dayalı toplam elektrik üretim değeri 18,4 milyar kilovatsaat olurken yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim 14,9 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı. Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklı üretimin toplam üretimdeki payı ise yüzde 52,5 olarak kayıtlara geçti.

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