Ekonomi

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ile kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçi sayısına sahip 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.

Serhat Tutak  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 10 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Kurulun 11 Eylül'de yaptığı 361. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının gündemin yine öncelikli maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması için çalışmalara ve denetimlere aralıksız devam edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvurular yapılacaktır."

