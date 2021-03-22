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Ekonomi

UNESCO'ya göre düşük ve orta gelirli 140 ülkenin suya erişebilmesinin yıllık maliyeti 114 milyar dolar

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), düşük ve orta gelirli 140 ülkenin, suya erişebilmesi amacıyla ayrılması gereken yıllık maliyetin, 114 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Yusuf Özcan   | 22.03.2021
UNESCO'ya göre düşük ve orta gelirli 140 ülkenin suya erişebilmesinin yıllık maliyeti 114 milyar dolar

Paris

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Su Kalkınma Raporu'nu açıkladı.

Dünyada su kaynaklarının daha iyi yönetilmesi gerektiği dile getirilen raporda, dünyanın birçok bölgesinde su kaynaklarına yeterince yatırım yapılmadığına ve konunun siyasilerin ilgisini çekmediğine işaret edildi.

Raporda, bu durumun suya erişimde eşitsizliklerin meydana gelmesine ve suyun verimsiz şekilde kullanılmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

Suyun verimsiz şekilde kullanılması sebebiyle su kıtlığının da arttığı belirtilen raporda, düşük ve orta gelirli 140 ülkenin suya erişebilmesi amacıyla 2016-2030 döneminde, ayrılması gereken yıllık maliyetin 114 milyar doları bulduğu vurgulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede el hijyeninin önemli olduğu ancak dünyada 3 milyardan fazla insanın suya erişiminin bulunmadığı ifade edilen raporda, Arap bölgesinde ise nüfusun yüzde 85'inden fazlasının su kıtlığı koşullarında yaşadığı kaydedildi.

Suyun herkes tarafından temel insan hakkı olarak görülmesi için altyapıya, uygun teknolojilere ve su kaynaklarının kullanımına yoğun şekilde yatırım yapılması gerektiği anlatılan raporda, su kaynaklarına ilişkin bilgi ve araştırmaların önemine değinildi.

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