Euro
8.67
Dolar
7.30
BIST 100
1,126.80
Altın
1,948.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ukrayna, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını sonuçlandırmak istiyor

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Ukrayna ile Türkiye arasında kapsamlı serbest ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak istediklerini söyledi.

Talha Yavuz   | 20.08.2020
Ukrayna, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını sonuçlandırmak istiyor

Kiev

Ukrayna Ekonomi Bakanlığına göre, "Ukrayna-Türkiye: İşbirliği için Yeni Fırsatlar" adlı toplantı çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. 

Toplantıda konuşan Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, salgın şartlarına rağmen Türkiye ve Ukrayna'nın güvenilir ticari partnerler olmaya devam ettiğini kaydetti.

2019'da Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleri arasında Ukrayna’nın en fazla ticaret yaptığı ülke olduğuna dikkati çeken Kaçka, "Ancak hala iki ülke arasındaki potansiyele ulaşılmış değil. Ukrayna, iki ülke arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşmasını sonuçlandırmak istiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarım, yazılım, enerji, ulaştırma ve turizm gibi pek çok sektörün de ele alındığı toplantıda, 2020'nin ilk yarısında iki ülke arasında ticari hacmin geçen seneye nazaran yüzde 1,7 artarak 2,27 milyar dolara ulaştığı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 234 bin 797'ye ulaştı
İngiltere, Hırvatistan ve Avusturya'yı Kovid-19 konusunda 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395'e yükseldi

Benzer haberler

Ukrayna, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını sonuçlandırmak istiyor

Ukrayna, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını sonuçlandırmak istiyor

Borsa, 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı

TCMB sıkılaştırma adımlarına devam ediyor

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Serada yetiştirilen rengarenk orkideler iç pazarın gözdesi oldu

Serada yetiştirilen rengarenk orkideler iç pazarın gözdesi oldu